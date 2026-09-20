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Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C) купить с доставкой в Москве
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Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)

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Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 140 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551622
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Характеристики

Бренд
Lemark
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х4
Вес, г.
350

Описание товара Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)

Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)

Отзывы о товаре Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Страна производитель
Китай
Описание
Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Излив плоский для универсального смесителя, 25 см Lemark (LM9471C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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