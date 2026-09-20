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Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый

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Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 9
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 10
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 11
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 12
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 13
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 14
Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 9
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 10
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 11
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 12
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 13
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 14
  • Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 
Начислим 1092 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 551425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый
18 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольный
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х51
Вес, кг.
8

Описание товара Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый

Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном. цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие.? Встроенная керамическая раковина белоснежного цвета оснащена специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном. цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие.? Встроенная керамическая раковина белоснежного цвета оснащена специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белый - данный товар вы можете купить по цене 18190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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