Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%24 470 руб. 28 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х46х17
Вес, кг.
5.73
Описание товара Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)
Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark саерии LINARA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 180° Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ? 250 мм с функцией легкой очистки
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark саерии LINARA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 180° Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ? 250 мм с функцией легкой очистки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Достоинства:
Отличного качества материал
Комментарий:
Хорошо вписался в интерьер ванной комнаты.Качество хорошее, можно брать, за эти деньги более чем
Достоинства:
Легко собрать, довольно качественный за такие деньги
Комментарий:
Хорошее качество и комплект за свои деньги. Красивый , хорошо подошел в душевую , удобный
Достоинства:
Красивый,удобный
Комментарий:
Отличный смеситель. Цвет красивый,лёгкая в управлении и установке. Относительно лёгкая по весу,посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Хороший душ, плавная регулировка, довольны
Комментарий:
Пока все отлично время покажет как смеситель будет себя чувствовать от нашей воды. Цена для такого душа превосходная
Достоинства:
отличный смеситель, удобный душ и ,,Тропический душ"", лейка регулируется под удобны углом.
Комментарий:
рекомендую к покупке, Lemark- отличное качество.
Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)
Достоинства:
Отличного качества материал
Комментарий:
Хорошо вписался в интерьер ванной комнаты.Качество хорошее, можно брать, за эти деньги более чем
Достоинства:
Легко собрать, довольно качественный за такие деньги
Комментарий:
Хорошее качество и комплект за свои деньги. Красивый , хорошо подошел в душевую , удобный
Достоинства:
Красивый,удобный
Комментарий:
Отличный смеситель. Цвет красивый,лёгкая в управлении и установке. Относительно лёгкая по весу,посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Хороший душ, плавная регулировка, довольны
Комментарий:
Пока все отлично время покажет как смеситель будет себя чувствовать от нашей воды. Цена для такого душа превосходная
Достоинства:
отличный смеситель, удобный душ и ,,Тропический душ"", лейка регулируется под удобны углом.
Комментарий:
рекомендую к покупке, Lemark- отличное качество.