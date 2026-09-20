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Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА

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Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА - фото 1
Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
15 см
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА - фото 1
  • Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551270
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
15 см
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Смеситель, эксцентрики-2шт., декоративная шайба (отражатель)-2шт., штанга, крепление для штанги, лейка-верхний душ, паспорт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.35х0.07
Вес, кг.
1.5

Описание товара Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА

Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-40 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.



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Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-Профсан Душ (PSM-514-017) тип См-ВДшОРНТрА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
15 см
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Смеситель, эксцентрики-2шт., декоративная шайба (отражатель)-2шт., штанга, крепление для штанги, лейка-верхний душ, паспорт.
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-40 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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