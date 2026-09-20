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Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА

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Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА - фото 1
Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА - фото 1
  • Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551269
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Смеситель, эксцентрики-2шт., декоративная шайба (отражатель)-2шт., штанга, крепление для штанги, кронштейн для верхнего душа, лейка-верний душ, шланг душевой, лейка душевая, держатель душевой лейки, паспорт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х39х13
Вес, кг.
4.7

Описание товара Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА

Смесители ПСМ-Профсан (Россия) серии STEEL производятся из нержавеющей стали марки AISI 304. Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.

Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-Профсан Steel (PSM-300-8) тип См-ВДшОРНТрА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Смеситель, эксцентрики-2шт., декоративная шайба (отражатель)-2шт., штанга, крепление для штанги, кронштейн для верхнего душа, лейка-верний душ, шланг душевой, лейка душевая, держатель душевой лейки, паспорт.
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) серии STEEL производятся из нержавеющей стали марки AISI 304. Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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