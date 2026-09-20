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Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C)

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Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C) - фото 1
Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C) - фото 1
  • Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
31 253 руб.  36 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551237
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
169 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х46х17
Вес, кг.
7.06

Описание товара Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C)

Серия EVITTA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь», 3-функциональная лейка, регулируемое по высоте крепление для лейки, полочка для душевых принадлежностей, душевой шланг 1,5 м)&lt;li&gt;Присоединительная группа (эксцентрики с отражателями) для вертикального крепления Металлическая рукоятка&lt;/li&gt;&lt;/span&gt;

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги (LM0562C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
169 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Серия EVITTA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь», 3-функциональная лейка, регулируемое по высоте крепление для лейки, полочка для душевых принадлежностей, душевой шланг 1,5 м)&lt;li&gt;Присоединительная группа (эксцентрики с отражателями) для вертикального крепления Металлическая рукоятка&lt;/li&gt;&lt;/span&gt;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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