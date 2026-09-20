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Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome)

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Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) - фото 1
Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
50 см
Наличие крючка
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) - фото 1
  • Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551116
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Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
50 см
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Смеситель с монтажной коробкой, скрытого монтажа, с термостатом - 1 шт. Тропический душ, потолочный, скрытого монтажа, (латунный) с монтажной коробкой - 1 шт. Отвод из стены - 1 шт. Ручная лейка (пластик) - 1 шт. Шланг душа 1,5 м - 1 шт. Держатель ручной лейки (пластик) - 1 шт. Декоративная накладка смесителя (латунная) - 1 шт. Ручка дивертора - 1 шт. Ручка управления термостатом - 1 шт. Лейка тропического душа 500*500мм с установочной коробкой - 1 шт. Подвесные кронштейны (комплек
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
58х52х22
Вес, кг.
11.7

Описание товара Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome)

Душевые системы Timo — это современное и элегантное решение для вашей ванной комнаты, обеспечивающее комфорт и удобство. Эта модель весит 11,7 кг и обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают её идеальным выбором для современного дома. Скрытый монтаж придаёт системе минималистичный вид и позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Душевая система оснащена смесителем с термостатом, который гарантирует поддержание постоянной температуры воды и обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт во время принятия душа. Одна из ключевых функций — это эффект "Тропического дождя", который создаёт ощущение расслабляющего природного дождя прямо у вас дома. Производится система в Финляндии, что подтверждает высокое качество и надёжность продукции бренда Timo. Это оптимальное сочетание стиля, технологии и европейского качества, которое будет радовать вас каждый день.

Отзывы о товаре Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome)




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
50 см
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Смеситель с монтажной коробкой, скрытого монтажа, с термостатом - 1 шт. Тропический душ, потолочный, скрытого монтажа, (латунный) с монтажной коробкой - 1 шт. Отвод из стены - 1 шт. Ручная лейка (пластик) - 1 шт. Шланг душа 1,5 м - 1 шт. Держатель ручной лейки (пластик) - 1 шт. Декоративная накладка смесителя (латунная) - 1 шт. Ручка дивертора - 1 шт. Ручка управления термостатом - 1 шт. Лейка тропического душа 500*500мм с установочной коробкой - 1 шт. Подвесные кронштейны (комплек
Страна производитель
Финляндия
Описание
Душевые системы Timo — это современное и элегантное решение для вашей ванной комнаты, обеспечивающее комфорт и удобство. Эта модель весит 11,7 кг и обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают её идеальным выбором для современного дома. Скрытый монтаж придаёт системе минималистичный вид и позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Душевая система оснащена смесителем с термостатом, который гарантирует поддержание постоянной температуры воды и обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт во время принятия душа. Одна из ключевых функций — это эффект "Тропического дождя", который создаёт ощущение расслабляющего природного дождя прямо у вас дома. Производится система в Финляндии, что подтверждает высокое качество и надёжность продукции бренда Timo. Это оптимальное сочетание стиля, технологии и европейского качества, которое будет радовать вас каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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