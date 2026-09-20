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Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A) купить с доставкой в Москве
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Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)

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Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550953
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
47х25х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)

Навесная полка Savol 65а прекрасно вписывается в различные дизайны интерьеров, выступая в качестве визуального и функционального акцента, которые повышают привлекательность ванной комнаты, передавая ощущение комфорта. Двойная полочка для ванны универсальна, подойдет для кухни, ванной комнаты, туалета, и душевой. Выполняет роль органайзера, подойдет, например, для: косметики, различной химии, фена, туалетной бумаги, бутылок. Стеллаж выполнено качественно и прослужит долгие годы. Аксессуар выполнен из материалов высокого класса, поэтому не подвержен ржавлению, он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым и прочным.

Отзывы о товаре Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Навесная полка Savol 65а прекрасно вписывается в различные дизайны интерьеров, выступая в качестве визуального и функционального акцента, которые повышают привлекательность ванной комнаты, передавая ощущение комфорта. Двойная полочка для ванны универсальна, подойдет для кухни, ванной комнаты, туалета, и душевой. Выполняет роль органайзера, подойдет, например, для: косметики, различной химии, фена, туалетной бумаги, бутылок. Стеллаж выполнено качественно и прослужит долгие годы. Аксессуар выполнен из материалов высокого класса, поэтому не подвержен ржавлению, он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым и прочным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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