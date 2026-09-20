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Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1) купить с доставкой в Москве
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Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)

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Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550912
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
19х18х6
Вес, г.
510

Описание товара Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)

Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла с настенным держателем Savol 56 (S-005631-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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