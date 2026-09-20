Top.Mail.Ru
Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) - фото 1
Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) - фото 1
  • Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
63х17х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A)

Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A)

Отзывы о товаре Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 58а (S-005891A) - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...