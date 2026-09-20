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Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A)

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Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) - фото 1
Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550779
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
25х15х9
Вес, г.
560

Описание товара Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A)

Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A)

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги Savol 58а (S-005852-1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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