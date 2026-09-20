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Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475) купить с доставкой в Москве
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Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)

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Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550684
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
57х10х8
Вес, кг.
1

Описание товара Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)

Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)

Отзывы о товаре Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка с крючками (5 крючков) Savol 64 (S-006475) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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