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Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099) купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099)

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Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550676
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
61х40х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099)

Улучшите организацию и удобство в вашей ванной комнате с откидной полкой с крючками от Savol. Полка для ванной Savol универсальна, на нее можно положить вещи, полотенца, повесить халат и прочие банные принадлежности. Эта элегантная полка из нержавеющей стали обеспечивает прочную и долговечную поддержку для ваших полотенец, при этом занимая минимум места.

Отзывы о товаре Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Улучшите организацию и удобство в вашей ванной комнате с откидной полкой с крючками от Savol. Полка для ванной Savol универсальна, на нее можно положить вещи, полотенца, повесить халат и прочие банные принадлежности. Эта элегантная полка из нержавеющей стали обеспечивает прочную и долговечную поддержку для ваших полотенец, при этом занимая минимум места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец откидная 60 см Savol (S-006099) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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