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Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503) купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)

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Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550573
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
41х23х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)

Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol 95 (S-009503) - купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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