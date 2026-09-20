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Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574) купить с доставкой в Москве
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Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)

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Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550565
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
45х9х6
Вес, г.
570

Описание товара Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)

Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)

Отзывы о товаре Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка с крючками (4 крючка) Savol 95 (S-009574) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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