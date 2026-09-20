Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)
Аксессуары для ванной комнаты Savol представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленные с вниманием к деталям, они предлагают практичное решение для организации вашего пространства. Эта модель аксессуара имеет ширину 42,5 см и высоту 18,2 см, что делает ее удобной для размещения на стенах ванной комнаты любого размера. Настенный монтаж позволяет сэкономить место и поддерживать порядок в вашей ванной. Элегантная хромированная фурнитура придает аксессуару современный изысканный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд Savol славится качеством и долговечностью своей продукции, обеспечивая долговременное использование предмета. Этот аксессуар станет не только функциональным дополнением к вашей ванной комнате, но и стильным акцентом, который подчеркнет ваш вкус и предпочтения.
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