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Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л. купить с доставкой в Москве
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Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л.

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Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550455
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
260x280x260
Размеры в упаковке, см
29х27х26
Вес, г.
520

Описание товара Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л.

Ведро Grampus с крышкой 8.5л GR-8387 предназначено для сбора бумаги и мелкого мусора. За счет миниатюрных размеров не занимает много места. Выполнено из пластика, поэтому не подвержено коррозии и деформации. Благодаря наличию колец по бокам ведро удобно переносить.

Отзывы о товаре Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л.




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
260x280x260
Описание
Ведро Grampus с крышкой 8.5л GR-8387 предназначено для сбора бумаги и мелкого мусора. За счет миниатюрных размеров не занимает много места. Выполнено из пластика, поэтому не подвержено коррозии и деформации. Благодаря наличию колец по бокам ведро удобно переносить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро с крышкой Grampus, GR-8387, 8,5 л. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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