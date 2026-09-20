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Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л купить с доставкой в Москве
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Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л

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Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550438
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
260x290x280
Размеры в упаковке, см
35х27х26
Вес, г.
470

Описание товара Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л

GRAMPUS один из первых брендов аксессуаров для ванных комнат появившийся в современной России. История рождения торговой марки GRAMPUS началась в 1995 года и продолжается по сей день. За долгие годы работы на рынке накоплен колоссальный опыт в продажах. Мы отлично знаем, как важно качество товара для наших клиентов и партнеров. Ассортимент нашей продукции отвечает всем современным требованиям стандартов изготовления и транспортировки. Благодаря широкому производству мы обеспечиваем массовый сегмент рынка доступными по цене аксессуарами и остаемся доступными для потребителя. Декоративные вёдра от GrampusTM производятся из качественного пластика. Изделия обладают высоким запасом прочности, легко моются и благодаря правильному центру тяжести устойчиво размещаются в отведенном месте. Толстостенное литое днище и ребра жесткости позволяют выдерживать нагрузки без изменения геометрии ведра.

Отзывы о товаре Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
260x290x280
Описание
GRAMPUS один из первых брендов аксессуаров для ванных комнат появившийся в современной России. История рождения торговой марки GRAMPUS началась в 1995 года и продолжается по сей день. За долгие годы работы на рынке накоплен колоссальный опыт в продажах. Мы отлично знаем, как важно качество товара для наших клиентов и партнеров. Ассортимент нашей продукции отвечает всем современным требованиям стандартов изготовления и транспортировки. Благодаря широкому производству мы обеспечиваем массовый сегмент рынка доступными по цене аксессуарами и остаемся доступными для потребителя. Декоративные вёдра от GrampusTM производятся из качественного пластика. Изделия обладают высоким запасом прочности, легко моются и благодаря правильному центру тяжести устойчиво размещаются в отведенном месте. Толстостенное литое днище и ребра жесткости позволяют выдерживать нагрузки без изменения геометрии ведра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро с кольцом Grampus GR-8389, 8,5 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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