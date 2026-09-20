Коврик для ванной 1-ый Fixsen DELUX, бежевый ( FX-9040W )
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, м
1.28х0.73х0.01
Вес, кг.
1.05
Описание товара Коврик для ванной 1-ый Fixsen DELUX, бежевый ( FX-9040W )
Коврик для ванной 1-ый Fixsen DELUX, бежевый ( FX-9040W )
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Коврик для ванной 1-ый Fixsen DELUX, бежевый ( FX-9040W )
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