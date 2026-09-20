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Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3) купить с доставкой в Москве
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Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)

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Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550182
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
21х7х3
Вес, г.
150

Описание товара Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)

Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)

Отзывы о товаре Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка 3 крючка Fixsen PRACTICA, белый (FX-805W-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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