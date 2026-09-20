Top.Mail.Ru
Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550093
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
18х12х10
Вес, г.
340

Описание товара Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)

Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла Fixsen Hotel сенсорный (FX-31012G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...