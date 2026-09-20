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Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2) купить с доставкой в Москве
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Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2)

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Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
навесной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550028
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
навесной
Размеры в упаковке, см
56х25х8
Вес, г.
690

Описание товара Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2)

Двухэтажная полка - корзина для душевой кабины Fixsen FX-740W-2 с белым порошковым покрытием Муар. Выдерживает большие нагрузки. Рассчитана на длительный срок эксплуатации во влажной среде без потери первоначального вида и прочности. Выполнена в изящном современном дизайне без острых выступов с двумя ярусами. Проста в уходе. Решетчатая конструкция обеспечивает моментальный отвод влаги и высыхание после мытья.

Отзывы о товаре Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
навесной
Описание
Двухэтажная полка - корзина для душевой кабины Fixsen FX-740W-2 с белым порошковым покрытием Муар. Выдерживает большие нагрузки. Рассчитана на длительный срок эксплуатации во влажной среде без потери первоначального вида и прочности. Выполнена в изящном современном дизайне без острых выступов с двумя ярусами. Проста в уходе. Решетчатая конструкция обеспечивает моментальный отвод влаги и высыхание после мытья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка двойная для душевой кабины Fixsen белая (FX-740W-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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