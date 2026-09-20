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Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013) купить с доставкой в Москве
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Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013)

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Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550010
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
28х11х11
Вес, г.
420

Описание товара Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013)

Ерш для туалета напольный от бренда Fixsen FX-34013, хром. Размер предмета: 10х37х10 см. Производство Турция.

Отзывы о товаре Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Ерш для туалета напольный от бренда Fixsen FX-34013, хром. Размер предмета: 10х37х10 см. Производство Турция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ерш для туалета напольный хром FIXSEN HoReCa (FX-34013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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