Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)

Источник: Я ндекс Маркет

Vlad S.



Материалы, качество, настройки, чувствительностьЗавышенная стоимостьПредыстория. Никогда не понимал тех кто покупает столь дорогие мыши, считал что это деньги на ветер. Если еще на хорошую клавиатуру можно столько потратить, то на мышь никогда. И вот я получаю ее в качестве подарка от друга, первое что хотел сделать это не раскрывать упаковку, а отнести назад в магазин. Но все же решил, что это будет не красиво по отношению к нему. О самой мыши. Сейчас по прошествии 2-х месяцев с того момента как я начал ею пользоваться совершенно не могу представить, как я раньше обходился без нее. Начну с того, что она просто идеально подгоняется по любую человеческую руку, регулировок очень много. Мало этого она еще и регулируется грузиками по весу, в общем в ней есть все, чтобы ваша рука на ней отдыхала. Кнопки настраиваются с помощью специальной утилиты, все вполне логично и понятно, настройка заняла у меня максимум 10 минут. Что касается материалов изготовления то они на высоте, пластик очень приятный, ничего не трещит, люфта никакого нет, в общем все так, как должно быть за такие деньги.