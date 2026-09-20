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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw купить с доставкой в Москве
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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw

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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 1
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 2
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 3
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 4
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 1
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 2
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 3
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 4
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw
660 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, кг.
1.15

Описание товара Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw

Картридж с чипом относится к сегменту «А» или «Премиум», что позволяет добиться такого же качества печати и количества копий, как и у оригинального продукта. С этими картриджами ваш принтер HP LaserJet Pro обеспечит скорость и качество печати, на которые вы рассчитываете.Лазерные картриджи Sakura созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество и забыть о повторной печати. Обеспечивают стабильное качество печати. В комплект поставки входит брендированный пластиковый пакет для утилизации отработанного картриджа. Оригинальность картриджа подтверждается защитной голограммой. Гарантия год. Бессрочное хранение.

Отзывы о товаре Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Описание
Картридж с чипом относится к сегменту «А» или «Премиум», что позволяет добиться такого же качества печати и количества копий, как и у оригинального продукта. С этими картриджами ваш принтер HP LaserJet Pro обеспечит скорость и качество печати, на которые вы рассчитываете.Лазерные картриджи Sakura созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество и забыть о повторной печати. Обеспечивают стабильное качество печати. В комплект поставки входит брендированный пластиковый пакет для утилизации отработанного картриджа. Оригинальность картриджа подтверждается защитной голограммой. Гарантия год. Бессрочное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - по цене 660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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