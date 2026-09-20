Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 547764
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660 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, кг.
1.15
Описание товара Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw
Картридж с чипом относится к сегменту «А» или «Премиум», что позволяет добиться такого же качества печати и количества копий, как и у оригинального продукта. С этими картриджами ваш принтер HP LaserJet Pro обеспечит скорость и качество печати, на которые вы рассчитываете.Лазерные картриджи Sakura созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество и забыть о повторной печати. Обеспечивают стабильное качество печати. В комплект поставки входит брендированный пластиковый пакет для утилизации отработанного картриджа. Оригинальность картриджа подтверждается защитной голограммой. Гарантия год. Бессрочное хранение.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M402dw, MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Картридж с чипом относится к сегменту «А» или «Премиум», что позволяет добиться такого же качества печати и количества копий, как и у оригинального продукта. С этими картриджами ваш принтер HP LaserJet Pro обеспечит скорость и качество печати, на которые вы рассчитываете.Лазерные картриджи Sakura созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество и забыть о повторной печати. Обеспечивают стабильное качество печати. В комплект поставки входит брендированный пластиковый пакет для утилизации отработанного картриджа. Оригинальность картриджа подтверждается защитной голограммой. Гарантия год. Бессрочное хранение.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - по цене 660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw