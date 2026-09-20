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Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12)

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Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 1
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 2
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 3
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 4
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 5
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 1
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 2
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 3
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 4
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 5
  • Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546320
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, кг.
1.74

Описание товара Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12)

Для эффективного питания всех элементов вашего ПК используйте блок питания Accord 450W [ACC-450W-12], способный конвертировать высокое напряжение в необходимое компьютеру для его полноценной работы. Номинальная мощность устройства составляет 450 Вт, диапазон выходного напряжения в сети – 220 В. 20+4 pin – основной разъем питания. Блок охлаждает активная система охлаждения с размерами вентилятора 120x120 мм. Параметры Accord 450W [ACC-450W-12] составляют: 190х150х86 мм. Сетевой кабель питания для блока приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12)




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Описание
Для эффективного питания всех элементов вашего ПК используйте блок питания Accord 450W [ACC-450W-12], способный конвертировать высокое напряжение в необходимое компьютеру для его полноценной работы. Номинальная мощность устройства составляет 450 Вт, диапазон выходного напряжения в сети – 220 В. 20+4 pin – основной разъем питания. Блок охлаждает активная система охлаждения с размерами вентилятора 120x120 мм. Параметры Accord 450W [ACC-450W-12] составляют: 190х150х86 мм. Сетевой кабель питания для блока приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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