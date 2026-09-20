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Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) купить с доставкой в Москве
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Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW)

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Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 1
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 2
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 3
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 4
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 5
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 6
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 7
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 8
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 9
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 1
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 2
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 3
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 4
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 5
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 6
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 7
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 8
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 9
  • Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544671
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Характеристики

Бренд
Corsair
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
520x245x520 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, mini-ITX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х62х35
Вес, кг.
17

Описание товара Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW)

Корпус Corsair iCUE 5000X RGB White CC-9011213-WWКорпус форм-фактора Mid-Tower ATX, благодаря которому все внимание будет сосредоточено на вашем ПК, а не на его кабелях. Четыре потрясающие панели из закаленного стекла и три вентилятора CORSAIR SP RGB ELITE в комплекте выгодно подчеркнут внешний вид вашего ПК.

Отзывы о товаре Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW)




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Характеристики
Бренд
Corsair
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
520x245x520 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, mini-ITX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB White CC-9011213-WWКорпус форм-фактора Mid-Tower ATX, благодаря которому все внимание будет сосредоточено на вашем ПК, а не на его кабелях. Четыре потрясающие панели из закаленного стекла и три вентилятора CORSAIR SP RGB ELITE в комплекте выгодно подчеркнут внешний вид вашего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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