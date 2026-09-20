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Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) купить с доставкой в Москве
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Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m)

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Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 1
Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 2
Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 1
  • Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 2
  • Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543995
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Характеристики

Бренд
LAZSO
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
19х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m)

Кабель для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning). Поддержка USB 2.0. Ток зарядки до 2А. Тип разъемов USB тип A - Lightning. Длина 1, 2м. Проводник из бескислородной меди (OFC), полиуретановая оплетка.Цвет чёрный.

Отзывы о товаре Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m)




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Характеристики
Бренд
LAZSO
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning). Поддержка USB 2.0. Ток зарядки до 2А. Тип разъемов USB тип A - Lightning. Длина 1, 2м. Проводник из бескислородной меди (OFC), полиуретановая оплетка.Цвет чёрный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель LAZSO для передачи данных и зарядки USB2.0 (Lightning), 2А WU-201(1.2m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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