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Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB купить с доставкой в Москве
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Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB

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Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB - фото 1
Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB - фото 1
  • Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543993
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Переходник
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB

Адаптер- переходник подключается к устройствам через порт USB TypeC и максимально расширяет их возможности. Вы сможете превратить ваш смартфон в портативный ПК: все, что необходимо - это подключить монитор, клавиатуру и мышь. Адаптер идеально подходит для увеличения количества разъемов у последних моделей MacBook: подключите хаб к ноутбуку, и в вашем распоряжении всегда будут 5 самых современных портов.

Отзывы о товаре Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Переходник
Описание
Адаптер- переходник подключается к устройствам через порт USB TypeC и максимально расширяет их возможности. Вы сможете превратить ваш смартфон в портативный ПК: все, что необходимо - это подключить монитор, клавиатуру и мышь. Адаптер идеально подходит для увеличения количества разъемов у последних моделей MacBook: подключите хаб к ноутбуку, и в вашем распоряжении всегда будут 5 самых современных портов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер-переходник Greenconnect Type C на HDMI+ USB3.0 GCR-CHC3USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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