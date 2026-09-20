Хаб USB GCR Hub 2.0 на 3 порта, 1.2m, гибкий белый GCR-53356
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
100
Описание товара Хаб USB GCR Hub 2.0 на 3 порта, 1.2m, гибкий белый GCR-53356
Практичный аксессуар, который поможет вам увеличить количество доступных USB портов вашего компьютера или ноутбука. Совместим с любыми USB устройствами и поддерживает как передачу данных, так и зарядку девайсов. Разветвитель расширит возможности вашего ноутбука и позволит подключать до трех устройств одновременно, задействуя при этом только один USB порт. Подключайте любые устройства: мышь, клавиатуру, внешний жесткий диск, камеру, телефон, MP3-плеер и т.д. Кабель поддерживает универсальный стандарт USB 2.0 и имеет пропускную способность до 480Мбит/c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Практичный аксессуар, который поможет вам увеличить количество доступных USB портов вашего компьютера или ноутбука. Совместим с любыми USB устройствами и поддерживает как передачу данных, так и зарядку девайсов. Разветвитель расширит возможности вашего ноутбука и позволит подключать до трех устройств одновременно, задействуя при этом только один USB порт. Подключайте любые устройства: мышь, клавиатуру, внешний жесткий диск, камеру, телефон, MP3-плеер и т.д. Кабель поддерживает универсальный стандарт USB 2.0 и имеет пропускную способность до 480Мбит/c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Хаб USB GCR Hub 2.0 на 3 порта, 1.2m, гибкий белый GCR-53356 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб USB GCR Hub 2.0 на 3 порта, 1.2m, гибкий белый GCR-53356