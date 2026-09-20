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Чехол защитный Red Line Ultimate для Realme 8i, черный купить с доставкой в Москве
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Чехол защитный Red Line Ultimate для Realme 8i, черный

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Чехол защитный Red Line Ultimate для Realme 8i, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme 8i
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543369
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme 8i
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол защитный Red Line Ultimate для Realme 8i, черный

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели



Теги товара: силиконовые

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme 8i
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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