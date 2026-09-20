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Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный

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Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543354
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
95

Описание товара Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CR111 (20256) USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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