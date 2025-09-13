Адаптер UGREEN CM512 (60515) USB-C Multifunction Adapter with Ethernet Interface серый космос
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543351
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
111
Описание товара Адаптер UGREEN CM512 (60515) USB-C Multifunction Adapter with Ethernet Interface серый космос
Концентратор Ugreen 7 в 1 USB-C оснащен портом Ethernet 1000 Мбит/с, портом HDMI 4K@60 Гц, портом для зарядки USB-C с мощностью 100 Вт, устройством чтения карт SD/TF и 2 портами USB 3.0. Подключайтесь к новейшим MacBook Pro или устройствам USB-C с помощью многопортового адаптера, чтобы обеспечить удобство в работе.
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Курьерская доставка в Москве
Концентратор Ugreen 7 в 1 USB-C оснащен портом Ethernet 1000 Мбит/с, портом HDMI 4K@60 Гц, портом для зарядки USB-C с мощностью 100 Вт, устройством чтения карт SD/TF и 2 портами USB 3.0. Подключайтесь к новейшим MacBook Pro или устройствам USB-C с помощью многопортового адаптера, чтобы обеспечить удобство в работе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в оригинальной коробке, доставили в Москву за день. Проблем не обнаружила, хаб рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший переходник , брал для мака , все проверил все работает , видео 4к60 есть , заряжать через него можно , но греется не слабо )
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Жаль, что USB-C только для внешнего питания, но ничего страшного.
Достоинства:
Комментарий:
Покупайте и не думайте! Вытащить с айфона 15 про через HDMI изображение на любой телевизор? Да запросто! Проводной интернет? Легко! Как семечки любые флешки и при чем на быстрой скорости! Android, IOS, MacOS, Windows, дружим! Так же как и с моим Xiaomi mi pad 5. Доволен как слон, никогда не думал, что бывает все так просто, СПАСИБО UGREEN! ВЕСЧ!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала в подарок. Хаб пришёл аккуратно упакованный. Модель именно та, что заказала. Сам хаб довольно маленький, длиной с ладонь. Внешний вид аккуратный - ничего лишнего. Заявлена хорошая мощность, при низком нагреве, посмотрим как поведёт себя в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, немного нагревается, но не критично. Со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо огромное Я доволен с товаром приобрёл такой хаб можно подключать телевизору к интернету огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличное качество. Для работы с планшетом/смартфоном у второго должна быть поддержка вывода через hdmi (для изображения) или otg (для устройств)
Достоинства:
Комментарий:
Все входы работают. Подключил сразу экран, кабель интернета, принтер.
Достоинства:
Комментарий:
Я искренне прошу прощения, но зачем писать в интерфейса displayport, которого там нет ?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Работает исправно. Все кабели в него воткнул и зарядку в том числе, и только его уже в ноут и все работает. Из минусов только что в нем нет джека для наушников, но это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
4K не проверял. Работает с ноутбуком Tecno Megabook T1
Адаптер UGREEN CM512 (60515) USB-C Multifunction Adapter with Ethernet Interface серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM512 (60515) USB-C Multifunction Adapter with Ethernet Interface серый космос
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в оригинальной коробке, доставили в Москву за день. Проблем не обнаружила, хаб рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший переходник , брал для мака , все проверил все работает , видео 4к60 есть , заряжать через него можно , но греется не слабо )
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Жаль, что USB-C только для внешнего питания, но ничего страшного.
Достоинства:
Комментарий:
Покупайте и не думайте! Вытащить с айфона 15 про через HDMI изображение на любой телевизор? Да запросто! Проводной интернет? Легко! Как семечки любые флешки и при чем на быстрой скорости! Android, IOS, MacOS, Windows, дружим! Так же как и с моим Xiaomi mi pad 5. Доволен как слон, никогда не думал, что бывает все так просто, СПАСИБО UGREEN! ВЕСЧ!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала в подарок. Хаб пришёл аккуратно упакованный. Модель именно та, что заказала. Сам хаб довольно маленький, длиной с ладонь. Внешний вид аккуратный - ничего лишнего. Заявлена хорошая мощность, при низком нагреве, посмотрим как поведёт себя в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, немного нагревается, но не критично. Со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо огромное Я доволен с товаром приобрёл такой хаб можно подключать телевизору к интернету огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличное качество. Для работы с планшетом/смартфоном у второго должна быть поддержка вывода через hdmi (для изображения) или otg (для устройств)
Достоинства:
Комментарий:
Все входы работают. Подключил сразу экран, кабель интернета, принтер.
Достоинства:
Комментарий:
Я искренне прошу прощения, но зачем писать в интерфейса displayport, которого там нет ?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Работает исправно. Все кабели в него воткнул и зарядку в том числе, и только его уже в ноут и все работает. Из минусов только что в нем нет джека для наушников, но это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
4K не проверял. Работает с ноутбуком Tecno Megabook T1