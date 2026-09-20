Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос
USB концентратор Ugreen Premium 6 в 1 (хаб), USB 3.0, HDMI, TF/SD (60383). USB концентратор Ugreen Premium - стильный и портативный компаньон для ваших ноутбуков и USB-C смартфонов. Высокое качество изображения. Сделайте свою жизнь более яркой: отразите или расширьте экран с помощью порта HDMI и напрямую транслируйте видео 4K@60Гц HD или Full HD 1080P на ваш телевизор/монитор. Надежная синхронизация данных. 3 дополнительных порта USB 3.0 поддерживают скорость передачи данных до 5 Гбит/с, подключаются к смартфону, планшету и жесткому диску для легкой и быстрой передачи данных. Высокая скорость считывания. USB концентратор имеет слоты SD/TF и поддерживает одновременное считывание и запись 2 карт памяти, чтобы уберечь вас от хлопот постоянного отключения и повторного подключения. Слот SD: поддержка UHS-I (SD, SDXC, SDHC, RS-MMC). Слот TF: поддержка UHS-I (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC). Безопасно и надежно. Использование эксклюзивных систем мультизащиты обеспечивает защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от короткого замыкания и защиту от перегрева. Наслаждайтесь новыми впечатлениями. Порт HDMI премиум концентратора Ugreen поддерживает различные разрешения до 4K/60 Гц, 4K/30 Гц и 1080p/60 Гц, включая 1080p, 1080i, 720p и 480p. Зеркальное отображение (Mirror) или расширение экрана в различных разрешениях до 4K/60 Гц через порт HDMI. Совместимость со всеми вашими устройствами, имеющими порт HDMI. Например, компьютеры, ноутбуки, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и другие. Незаменимые концентраторы HDMI для домашнего и офисного оборудования. Наслаждайтесь играми и фильмами в высоком разрешении.
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