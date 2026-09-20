Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Адаптер UGREEN CM417 (20197) USB-C to 4*USB 3.0+HDMI Adapter серый
Многофункциональный хаб в компактном корпусе с разъемом HDMI с возможностью выводить изображение в разрешении 4K и четырьмя полноразмерными USB 3.0. Корпус сделан из анодированного алюминия, который отлично выглядит и устойчив к внешнему воздействию. Адаптер CM417 сделан на основе микросхем с низким энергопотреблением и хорошими техническими характеристиками, которые обеспечивают максимальную скорость чтения и записи для USB 3.0 и передачу изображения через HDMI с разрешением 4К и частотой 30 Гц. Ugreen CM417 подключается к ноутбуку, планшету или смартфону через разъем USB Type-C и не требует дополнительных источников питания. При необходимости подключить к устройству зарядку можно воспользоваться портом Type-C на адаптере. Он поддерживает мощность до 100 Вт и все популярные стандарты быстрой зарядки. Кабель также выполнен из качественных материалов. Бескислородная медь отлично подходит в качестве проводника, а оболочка из ПВХ защищает провод от перегибов и заломов.
Многофункциональный хаб в компактном корпусе с разъемом HDMI с возможностью выводить изображение в разрешении 4K и четырьмя полноразмерными USB 3.0. Корпус сделан из анодированного алюминия, который отлично выглядит и устойчив к внешнему воздействию. Адаптер CM417 сделан на основе микросхем с низким энергопотреблением и хорошими техническими характеристиками, которые обеспечивают максимальную скорость чтения и записи для USB 3.0 и передачу изображения через HDMI с разрешением 4К и частотой 30 Гц. Ugreen CM417 подключается к ноутбуку, планшету или смартфону через разъем USB Type-C и не требует дополнительных источников питания. При необходимости подключить к устройству зарядку можно воспользоваться портом Type-C на адаптере. Он поддерживает мощность до 100 Вт и все популярные стандарты быстрой зарядки. Кабель также выполнен из качественных материалов. Бескислородная медь отлично подходит в качестве проводника, а оболочка из ПВХ защищает провод от перегибов и заломов.
Адаптер UGREEN CM417 (20197) USB-C to 4*USB 3.0+HDMI Adapter серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM417 (20197) USB-C to 4*USB 3.0+HDMI Adapter серый