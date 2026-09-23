Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.
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Теги товара: type-c
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
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