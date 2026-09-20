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Характеристики
Тип товара
Зрядная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
7 310 руб.
7 680
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543290
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Описание товара Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand & Hub для Mac Mini серый космос
Satechi Type-C Aluminium Stand - это универсальное и функциональное устройство, которое трансформирует ваш Mac Mini в мощную платформу для реализации любых пользовательских задач. Алюминиевый концентратор оснащен сразу шестью разъемами разного типа: USB Type-C, три стандартных USB-A, 3.5 мм AUX и слоты для карт памяти Micro/SD. То есть, вы сможете дополнительно подключать сразу несколько устройств для подзарядки или передачи данных, переносить информацию с карт Micro/SD и подсоединять колонки или наушники для проигрывания аудио. Скорость и эффективность при использовании каждого из разъемов гарантирована. Максимальная скорость передачи данных через USB Type-C составляет 5 Гбит/с (разъем не поддерживает функцию зарядки), USB-A - 5 Гбит/с, и до 104 Мб/с при использовании слотов для чтения карт. Сам концентратор подключается к Mac Mini через встроенный кабель Type-C.
Satechi Type-C Aluminium Stand - это универсальное и функциональное устройство, которое трансформирует ваш Mac Mini в мощную платформу для реализации любых пользовательских задач. Алюминиевый концентратор оснащен сразу шестью разъемами разного типа: USB Type-C, три стандартных USB-A, 3.5 мм AUX и слоты для карт памяти Micro/SD. То есть, вы сможете дополнительно подключать сразу несколько устройств для подзарядки или передачи данных, переносить информацию с карт Micro/SD и подсоединять колонки или наушники для проигрывания аудио. Скорость и эффективность при использовании каждого из разъемов гарантирована. Максимальная скорость передачи данных через USB Type-C составляет 5 Гбит/с (разъем не поддерживает функцию зарядки), USB-A - 5 Гбит/с, и до 104 Мб/с при использовании слотов для чтения карт. Сам концентратор подключается к Mac Mini через встроенный кабель Type-C.
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