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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02H, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02H, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый

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Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 1
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 2
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 3
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 4
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 5
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 6
Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 1
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 2
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 3
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 4
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 5
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 6
  • Кулер для воды Sonnen FSE-02H, напольный, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542670
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер для воды
Размеры в упаковке, м
1х0.29х0.29
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02H, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый

Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа нажим кружкой, а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02H, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер для воды
Описание
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа нажим кружкой, а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Самовывоз
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