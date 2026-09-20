Кулер для воды напольный Sonnen FE-02, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FE-02, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FE-02 идеально подойдет для сотрудников и посетителей предприятий, офисов, городских и частных компаний, а также иных объектов, чтобы обеспечить питьевой холодной и горячей водой. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа клавиша, а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
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