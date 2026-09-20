Помпа для воды электрическая SONNEN EWD152W, 1,5 л/мин, 2 режима, аккумулятор, адаптер, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Помпа
Установка
на бутыль
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Помпа
Установка
на бутыль
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х8
Вес, г.
317
Описание товара Помпа для воды электрическая SONNEN EWD152W, 1,5 л/мин, 2 режима, аккумулятор, адаптер, пластик
Электрическая помпа для воды SONNEN EWD152W, 1,5 л/мин, 2 режима, аккумулятор, адаптер, пластик 455217 предназначена для крепления на бутыли с питьевой водой. Носик выполнен из стали, поэтому отличается долгим сроком службы. Подача воды осуществляется по нажатию кнопки, что позволяет сэкономить время. Имеет экономичный расход электроэнергии, за счет чего одного заряда хватает на долгий срок.
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Бренд
Тип товара
Помпа
Установка
на бутыль
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Электрическая помпа для воды SONNEN EWD152W, 1,5 л/мин, 2 режима, аккумулятор, адаптер, пластик 455217 предназначена для крепления на бутыли с питьевой водой. Носик выполнен из стали, поэтому отличается долгим сроком службы. Подача воды осуществляется по нажатию кнопки, что позволяет сэкономить время. Имеет экономичный расход электроэнергии, за счет чего одного заряда хватает на долгий срок.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Помпа для воды электрическая SONNEN EWD152W, 1,5 л/мин, 2 режима, аккумулятор, адаптер, пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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