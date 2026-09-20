Видеокамера IP Trassir TR-D4151IR1 2.8-2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D4151IR1 2.8-2.8мм
IP-камера Trassir TR-D4151IR1 – это решение для охраны уличной территории. В основе этой модели используется CMOS-матрица на 5 Мп, что вместе с технологиями улучшения изображения может обеспечить качественное и детализированное изображение с разрешением 2592x1944 пикселей и частотой до 15 кадр./с. Благодаря небольшому фокусному расстоянию модель позволит удобно наблюдать за всей территорией без ограничений. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус Trassir TR-D4151IR1 обладает конструкцией купольного типа и отличается компактными размерами. Кроме того, благодаря герметичной конструкции и наличию грозозащиты модель может использоваться на улице в любых погодных условиях. Монтаж камеры может осуществляться на любые плоские поверхности и отличается простотой. Для подключения на корпусе предусмотрены сетевой порт, а также аудиоразъемы. Для хранения архива может использоваться как карта памяти, так и «облачный» сервис. Контроль за параметрами работы и управление камерой осуществляется через интерфейс браузера.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 060 руб. 18 770 руб.4265 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 33 230 руб.8308 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 720 руб.11180 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 48 960 руб.12240 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
-
В наличииЦена 52 500 руб.13125 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
-
В наличииЦена 53 670 руб. 64 940 руб.13418 руб. в СплитIP камера HiWatch DS-I215(D)
Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D4151IR1 2.8-2.8мм