Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%320 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 542357
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
320 руб. -59%
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
150
Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12
Источник питания стабилизированный, 12 В 1.25 А, регулировка выходного напряжения. Защита от КЗ, перфорированный корпус, степень защиты IP20. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Источник питания стабилизированный, 12 В 1.25 А, регулировка выходного напряжения. Защита от КЗ, перфорированный корпус, степень защиты IP20. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа.
Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12