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Материнская плата Supermicro X11SSL-F LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE ATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X11SSL-F LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE ATX

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Материнская Плата SuperMicro MBD-X11SSL-F-B Soc-1151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542248
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1151
Интегрированное видео
да
Количество слотов M.2
нет
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
64
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2400
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI
нет
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C232
Размеры в упаковке, см
25х25х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Материнская плата Supermicro X11SSL-F LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE ATX

SuperMicro MBD-X11SSL-F-B - серверная материнская плата форм-фактора Micro-ATX, поддерживающая процессоры Intel Xeon E3-1200 v5, Intel Xeon E3-1200 v6 и память DDR4 ECC максимальным объёмом до 64 ГБ.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X11SSL-F LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1151
Интегрированное видео
да
Количество слотов M.2
нет
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
64
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2400
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI
нет
Развернуть
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C232
Описание
SuperMicro MBD-X11SSL-F-B - серверная материнская плата форм-фактора Micro-ATX, поддерживающая процессоры Intel Xeon E3-1200 v5, Intel Xeon E3-1200 v6 и память DDR4 ECC максимальным объёмом до 64 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X11SSL-F LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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