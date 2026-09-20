Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542245
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Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B – компактное решение формата Micro-ATX, поддерживающее широкие возможности конфигурации. Благодаря этому модель станет отличным выбором для создания мощной вычислительной платформы для решение различных задач. Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B использует сокет LGA 1151, что позволяет использовать широкий ряд процессоров процессоры Intel. Благодаря наличию линии PCI-E x8 и x4 модель поддерживает установку различных периферийных компонентов, требующих высокой пропускной способности. Также материнская плата оснащена 4 портами для оперативной памяти DDR4 суммарным объемом 128 ГБ. Для постоянного хранения файлов предусмотрено 6 слотов SATA 3. Серверная плата оснащена множеством портов USB для подключения периферии, а также обладает разъемами Ethernet и видеовыходами для передачи изображения. Сетевые модули отличаются высокой производительностью и способны обеспечить высокую скорость, что отлично подойдет для передачи больших массивов данных.
Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B – компактное решение формата Micro-ATX, поддерживающее широкие возможности конфигурации. Благодаря этому модель станет отличным выбором для создания мощной вычислительной платформы для решение различных задач. Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B использует сокет LGA 1151, что позволяет использовать широкий ряд процессоров процессоры Intel. Благодаря наличию линии PCI-E x8 и x4 модель поддерживает установку различных периферийных компонентов, требующих высокой пропускной способности. Также материнская плата оснащена 4 портами для оперативной памяти DDR4 суммарным объемом 128 ГБ. Для постоянного хранения файлов предусмотрено 6 слотов SATA 3. Серверная плата оснащена множеством портов USB для подключения периферии, а также обладает разъемами Ethernet и видеовыходами для передачи изображения. Сетевые модули отличаются высокой производительностью и способны обеспечить высокую скорость, что отлично подойдет для передачи больших массивов данных.
Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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