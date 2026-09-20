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Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX

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Материнская Плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B Soc-1151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542245
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1151
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C242
Размеры в упаковке, см
59х36х35
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX

Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B – компактное решение формата Micro-ATX, поддерживающее широкие возможности конфигурации. Благодаря этому модель станет отличным выбором для создания мощной вычислительной платформы для решение различных задач. Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B использует сокет LGA 1151, что позволяет использовать широкий ряд процессоров процессоры Intel. Благодаря наличию линии PCI-E x8 и x4 модель поддерживает установку различных периферийных компонентов, требующих высокой пропускной способности. Также материнская плата оснащена 4 портами для оперативной памяти DDR4 суммарным объемом 128 ГБ. Для постоянного хранения файлов предусмотрено 6 слотов SATA 3. Серверная плата оснащена множеством портов USB для подключения периферии, а также обладает разъемами Ethernet и видеовыходами для передачи изображения. Сетевые модули отличаются высокой производительностью и способны обеспечить высокую скорость, что отлично подойдет для передачи больших массивов данных.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1151
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR4
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Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C242
Описание
Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B – компактное решение формата Micro-ATX, поддерживающее широкие возможности конфигурации. Благодаря этому модель станет отличным выбором для создания мощной вычислительной платформы для решение различных задач. Серверная материнская плата Supermicro MBD-X11SCL-F-B использует сокет LGA 1151, что позволяет использовать широкий ряд процессоров процессоры Intel. Благодаря наличию линии PCI-E x8 и x4 модель поддерживает установку различных периферийных компонентов, требующих высокой пропускной способности. Также материнская плата оснащена 4 портами для оперативной памяти DDR4 суммарным объемом 128 ГБ. Для постоянного хранения файлов предусмотрено 6 слотов SATA 3. Серверная плата оснащена множеством портов USB для подключения периферии, а также обладает разъемами Ethernet и видеовыходами для передачи изображения. Сетевые модули отличаются высокой производительностью и способны обеспечить высокую скорость, что отлично подойдет для передачи больших массивов данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X11SCL-F LGA1151 C242 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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