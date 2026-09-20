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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый

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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 1
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 2
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 3
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 4
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 5
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 6
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 
Начислим 1314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый
21 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х63х45
Вес, кг.
12

Описание товара Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый

Впервые на рынке – дизайнерская коллекция сантехники, которую может позволит себе каждый. Самое эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Встроенная керамическая раковина белоснежного цвета оснащена специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые на рынке – дизайнерская коллекция сантехники, которую может позволит себе каждый. Самое эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Встроенная керамическая раковина белоснежного цвета оснащена специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белый - стоимость товара 21890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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