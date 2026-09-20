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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый

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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 1
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 2
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 3
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 4
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 5
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 6
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 7
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 8
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
светлый дуб
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 8
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541959
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
ламинация
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
светлый дуб
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х43
Вес, кг.
24

Описание товара Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый

Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602OF светлый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
ламинация
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
светлый дуб
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.
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Доставка
Отзывы


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