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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый

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База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 1
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 2
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 3
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 4
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 5
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 6
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 7
База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 1
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 2
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 3
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 4
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 5
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 6
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 7
  • База под раковину, напольная, 65 см AM.PM Like M80FSX0652WG, 2 ящика, цвет: белый, глянцевая, шт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
24 890 руб.  26 820 руб. 
Начислим 1494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый
24 890 руб. -7%
26 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х45
Вес, кг.
32

Описание товара Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый

Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый - стоимость товара 24890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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