Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х43
Вес, кг.
24
Описание товара Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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