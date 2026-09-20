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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый

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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 1
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 2
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 3
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 4
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 5
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 6
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 7
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 8
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541953
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х43
Вес, кг.
24

Описание товара Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый

Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem S M91FSX0602WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
3
Комплект ножек
регулируемые (до 10 мм) ножки подпятники
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб. Раковина M90WCC0602WG - приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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