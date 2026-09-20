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Шкаф-колонна универсальный подвесной 40см AM.PM Inspire 2.0 M50ACHX0406EGM серый купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна универсальный подвесной 40см AM.PM Inspire 2.0 M50ACHX0406EGM серый

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Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 1
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 2
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 3
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 4
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 5
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 6
Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 1
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 2
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 3
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 4
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 5
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 6
  • Шкаф-колонна, универсальный, подвесной, 40 см AM.PM INSPIRE V2.0 M50ACHX0406EGM, push-to-open, элегантный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541926
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.62х0.4х0.35
Вес, кг.
42

Описание товара Шкаф-колонна универсальный подвесной 40см AM.PM Inspire 2.0 M50ACHX0406EGM серый

Модульная мебель отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна универсальный подвесной 40см AM.PM Inspire 2.0 M50ACHX0406EGM серый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Модульная мебель отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна универсальный подвесной 40см AM.PM Inspire 2.0 M50ACHX0406EGM серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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