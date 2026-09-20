Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
437 790 руб.
469 980
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541925
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Описание товара Шкаф-колонна, подвесной, правый, 40 см AM.PM Sensation M30CHR0406WG , двери, цвет: белый, глянцевая,
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 40 см AM.PM Sensation M30CHR0406WG , двери, цвет: белый, глянцевая, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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